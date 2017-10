Con los precios liberados, hay expectativa para saber qué pasará hoy con las naftas

01/10/2017 - A partir de hoy entra en vigencia la suspensión del acuerdo entre productoras y refinadoras, por lo que se libera el mercado de los combustibles después de más de una década. A pesar de esta decisión, desde las estaciones de servicio indicaron que el precio al público subirías recién después de las elecciones, pero hay expectativa por saber qué pasará hoy en los surtidores. “En teoría no va a haber aumentos hasta después de las elecciones. Hasta el momento no hay ninguna notificación desde las petroleras y, si es que hay modificaciones, tampoco se sabe el porcentaje, aunque podría ubicarse entre el 7 y 10%”, resumió Jorge Saad, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Santiago del Estero. Y agregó: “Lo único que nos dijeron es que subieron las mayoristas, pero por el momento no hay nada con relación a las estaciones de servicio”. Cabe destacar que un conjunto de compañías petroleras, entre las que se encuentran Shell, Axion, Oil y Puma, ya anunciaron a sus clientes del canal mayorista un aumento del 10% en sus combustibles líquidos. En este marco, YPF, la petrolera con una participación superior al 50% en el mercado local, decidió mantener estable los precios, sin implementar aumentos; mientras que Shell, la segunda en nivel de importancia, confirmó que dispuso un incremento de 10% en los precios de los combustibles en el canal mayorista. Ante una consulta, en YPF informaron que a pesar de que se trata de un segmento menos regulado, la compañía no dispondrá en lo inmediato ningún movimiento de precios para el canal mayorista, y que antes de tomar una decisión en ese sentido, “evaluará la reacción del mercado”. Desde Shell se limitaron a señalar que se dispuso un incremento del 10% en el precio de los combustibles de canal mayorista y garantizaron que la medida no implica ninguna suspensión o postergación de entregas previstas. El canal mayorista comprende a los grandes clientes de las petroleras que integran el sector del agro, la industria, el transporte de cargas y de pasajeros y los revendedores que pueden tener como clientes a otras empresas o incluso a las estaciones de servicio de bandera blanca, por lo cual de manera indirecta el usuario particular podría sentir el efecto de la medida. l