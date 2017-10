El dinero de argentinos en el exterior representa casi la mitad del PBI

01/10/2017 - Los argentinos mantienen billetes en moneda extranjera, depósitos en el exterior, bonos y acciones de sociedades y propiedades fuera del sistema y del país por u$s 244.826 millones, según datos del Indec del segundo trimestre de 2017. Son activos que pueden estar o no declarados ante la AFIP . Equivale a casi la mitad del PBI , que ronda los u$s 550.000 millones. Es un aumento de u$s 9.107 millones con relación a fines de 2016 y de u$s 12.503 millones respecto de diciembre de 2015, cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri. Si la comparación se extiende a 2008, cuando por la crisis de 2009 y el deterioro de la economía a partir de 2010 se aceleró la fuga de capitales, lo argentinos acrecentaron sus tenencias fuera del sistema y en el exterior en poco más de u$s 96.000 millones. De estos números se desp re n d e q u e e l bl a n q u e o - por una cifra récord de u$s 116.800 millones – no sólo no modificó las tenencias de los argentinos fuera del sistema y del país, sino incluso siguió en aumento por la salida de capitales. Y se explica porque con el blanqueo ingresó sólo una parte menor del efectivo que estaba “bajo el colchón” y el grueso de los depósitos en el exterior blanqueados no fue repatriado y quedó en los bancos y entidades financieras del exterior. Eso sí, el blanqueo redujo el stock de activos externos “en negro” y ahora una proporción mayor tributa a la Afip.