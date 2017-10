La economía crece, pero la duda pasa por el déficit fiscal

01/10/2017 - Diferentes analistas revisaron la situación de la actividad económica, a la par que llamaron la atención sobre la evolución del déficit fiscal y la deuda. Luis Secco, Fausto Spotorno, Ricardo Arriazu, Ricardo López Murphy, Miguel Kiguel y Daniel Artana coincidieron en que hay una “recuperación” de la economía, heterogénea, pero que va extendiéndose cada vez a más sectores y que se prolongará hacia el año próximo pero, a su vez, también señalaron la necesidad de realizar “reformas estructurales” en cuanto al déficit del sector público y el endeudamiento. En primer término, Secco resaltó que “la economía se está recuperando”, aunque “sigue habiendo bastante dispersión sectorial. La mayoría de los sectores crecen, pero hay sólo dos que están creciendo por encima del promedio”, que son la construcción y la agroindustria que “de alguna manera arrastran el promedio hacia arriba”. Ante una consulta sobre si la Argentina llegará a fin de año con un 3% anual de crecimiento, el economista consideró que “por ahora no rebasa el 3%” para 2017, y destacó que “ese crecimiento refleja la recomposición de expectativas”. Por su parte, Spotorno, de la consultora OJF y Asociados, dijo que 2018 marcará “la primera vez en siete años” con “dos años seguidos de crecimiento” en la economía argentina. “Hay un crecimiento en serio, que no será lo más veloz, pero sí de entre 2 y 2,5% para el año que viene, por lo que sería la primera vez en 7 años que la economía crece 2 años seguidos”, señaló. El economista aclaró que el consumo “se está reestructurando” y que, por el impacto de los créditos, “se observan más consumos en componentes de largo plazo, como viviendas, motos y autos”, mientras que caen otros como el de bebidas. En tanto, Arriazu, instó al Gobierno a que “dejemos de ser gradualistas” al hablar sobre una necesidad de reducir el déficit fiscal, aunque aclaró que “están empezando”. El economista detalló que en lo que va del año la cuenta corriente de la Argentina registra un déficit de 21 mil millones de dólares. “El problema es que son gastos de consumo”, indicó Arriazu, quien además señaló que “mientras no cambie el sistema tributario, la Argentina va a seguir estando cara”. Por su lado, Kiguel remarcó que “si me preguntaran qué preferiría resolver primero, si el déficit o la inflación, elegiría el primero”. Consideró que “los dos primeros años del gobierno fueron los más difíciles y que “para una primera etapa de gobierno el gradualismo funcionó”. A su turno, Artana afirmó que “el gasto es excesivo para el nivel de impuestos que tenemos” y sostuvo que los argentinos “creemos que hay soluciones mágicas”. “El sistema jubilatorio está fundido y no es sostenible en el tiempo”, agregó el economista quien sostuvo que “esta economía está llena de curros que no son fáciles de cortar políticamente”. Finalmente, el ex ministro de Economía, López Murphy expresó: “El elemento que ha ayudado más, sin duda, ha sido la normalización de las relaciones financieras con el mundo. El elemento más negativo, a mi criterio, ha sido la decisión de financiar ese inmenso gasto público”, aseguró el economista. López Murphy indicó que “es crucial que tengamos un boom de inversiones”, lamentó que “nuestra inflación es cinco veces la inflación internacional” y consideró que el equipo económico de Macri debería “prestar atención básicamente a evitar que los desequilibrios fiscales permanezcan”. l