01/10/2017 -

Los campos de juegos, metros más, metros menos, tienen todas las mismas disposiciones. La pelota puede cambiar la marca, pero siempre es redonda. Aún así, no podemos pensar que jugar en cualquier cancha es lo mismo para los jugadores y el espectáculo en sí. Más aún cuando se habla del fútbol profesional.

El cambio de escenario para el partido ante Argentina y Perú no puede pasar por alto. Suena a una última estrategia dirigencial para encontrar lo que en casi dos años de eliminatorias jamás apareció. Argentina está hoy en repechaje y su último partido en la competencia lo jugará en la Bombonera, un estadio plagado de historias y con una mística que lo hizo famoso en todo el mundo.

Más allá de las circunstancias, los que deciden siempre son los jugadores. Si el equipo no funciona en River, tampoco funcionará en La Boca, pero el empuje anímico de la gente puede ser un factor importante. El público que irá a la Bombonera el jueves que viene, no es el mismo que el que va a alentar al Xeneize cada domingo, pero no es lo mismo tener a los hinchas a 40 metros que a sólo dos.

La presión, por el escenario y por la urgencia albiceleste será un tema a manejar. Si las cosas marchan bien, el público será el “Jugador Nº12”. Si los goles y el juego no aparecen, esa presión puede jugar en contra.

Argentina jugará el partido más importante del último año y medio, y lo hará en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo. El pasaje al Mundial estará en juego. Un dato no menor es que Argentina se medirá ante un equipo con hambre de gloria.

En Perú este partido es el más importante en muchos años, ya que su selección está cerca de volver a un Mundial tras varias décadas de ausencia.