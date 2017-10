“Estamos ante un florecimiento maravilloso, una primavera de la cultura”

Hoy 21:57 - “La Argentina está llena de editoriales, llena de escritores, llena de vida cultural”, así piensa Julián Miana, un joven santiagueño hoy radicado en Tucumán, sobre la floreciente literatura con la que más se identifica, y desde esa mirada, marca su territorialidad con genuina singularidad y capacidad de explorar el rico arte de la palabra escrita y hablada. Decir que la literatura joven está más viva que nunca, no es nada nuevo. Desparramados por el país, los poetas jóvenes, muchos de ellos con obra inédita o apenas con un primer libro, alzan su voz y muestran con orgullo su propia imagen estética con lengua propia, en la que varios ingredientes se entremezclan. Es la poesía que ahora abunda en nuevos circuitos de lectura, que borran los límites difusos entre la capital y el interior; editoriales que inauguran colecciones de poesía con acento regional y se animan a mostrar lo que de sus entrañas nace para expresarse ante el mundo. Compenetrado en esas nuevas formas, Julián contó a EL LIBERAL su experiencia de participar en el Festival Internacional de Poesía de Rosario (FIPR), a la que también concurrió Claudio Rojo Cesca, de la editorial literaria santiagueña Larvas Marcianas. Por primera vez en sus 25 años de historia, el renombrado festival organizó una residencia para jóvenes poetas de entre 18 y 26 años, provenientes de Argentina y países limítrofes. Durante una semana cargada de workshops, encuentros con autores consagrados, debates y lecturas públicas, los 20 poetas -6 extranjeros y 14 argentinosestuvieron en contacto con los materiales e intereses de la creación actual. Una interesante apuesta por el futuro del FIPR, ya que la gran mayoría de los convocados no había nacido en la primera -y ya míticaedición del festival, en 1992. ¿Qué experiencia te ha dejado en lo personal participar en el Festival Internacional de la Poesía? -En este festival de poesía en particular se han puesto en juego muchas cosas. Yo estoy o estaba un poco detenido en mi “producción” literaria. Escribía poco. Cuando trabajaba un poema encontraba un montón de errores. Eso empezó a pasar principalmente luego de la publicación de mi primer libro (Escala de Beaufort, Minibús Ediciones, 2017) y me sentía preocupado, un poco histérico porque deseaba escribir pero no lograba decir que lo quería. Entonces el festival me puso un poco en offside porque primero que la selección para la residencia fue una sorpresa y una suerte de reconocimiento como poeta. Luego tenés la instancia de taller donde había que trabajar y me puso a prueba mucho de lo que pensaba tener más o menos manejado. Y además la instancia del Festival en sí, en donde atendíamos a mesas de lecturas de tres o cuatro horas, con -ponele- 15 poetas, o capaz 10. Era escuchar poéticas diferentes en discurso, en la forma, a veces hasta en el idioma. Ahora estoy un poco reponiéndome y procesando de poco. Ha sido muy hermoso sentirse transportado de nuevo a la pasión no solo por la literatura sino por la escritura, por la acción de escribir, por leer para otros. Por disfrutar de un buen poema. Ante los falsos agoreros que decretan una juventud carente de creatividad literaria ¿se puede decir que hay una generación activa que reta a valorar nuevas formas narrativas y poéticas? -No hace falta ser “viejo” cronológicamente para ser conservador. Hay jóvenes conservadores y viejos progresistas. Pero las categorías acá están de más. No sé si se puede hablar de “una generación”. Hay voces emergentes como siempre hubo. Lo impresionante es que las fronteras se están desdibujando y las poéticas aparecen con sedimentos de todo tipo. Estas poéticas nada tienen que ver con la edad. Hay poetas que siguen produciendo cosas que para mí ya han dejado su momento más fuerte (pienso en la poesía de los 90). Hay poetas que mezclan una dimensión de performance que si está bien hecha puede convertirse en una parte esencial de poema, y el poema entonces se hace parte del cuerpo de quien lo recita. Repito nada tiene que ver con la edad. Y lo que decís de “carente de creatividad literaria” si hay alguien que lo dice, esa persona vive en un tupper. Estamos -pienso- ante un florecimiento maravilloso, una primavera de la cultura. Más allá de que políticamente estemos viviendo un momento muy complicado que entre otras cosas se para y combate directamente a las voces de la diversidad y la disidencia, estas voces ya no se callan, nadie se calla. Afortunadamente, se grita cada vez más fuerte, eso es fantástico. ¿Hay un discurso poético que sea predominante en la actualidad? -Justamente, si algo predomina, es la pluralidad. Tampoco seamos ingenuos, no es un paraíso. Aparecen algunas voces conservadoras. Afortunadamente en el Festival no las escuché. Pero por ejemplo en el ámbito literario más cotidiano de Tucumán, está lleno de conservadores que todavía creen que no se puede decir “tetas” en un poema. Si se puede, y está buenísimo que se pueda. Hay conservadores que incluso creen que la literatura está en Bueno Aires únicamente y que luchan por publicar allá. Después tenés libros de desconocidos apilados en librerías. Libros que nadie quiere porque nadie los conoce. Esa gente tiene que aprender que Tucumán, Santiago, Jujuy, Salta -por nombrar algunas- están más vivas que nunca. Los autores son geniales, escriben cosas muy interesantes y a las que se puede atender independientemente de las preferencias estéticas. Y no solo eso, hay un mundo editorial incipiente, que se está formando y saliendo a flote, que está creando mercado. Si a alguien le quedan dudas no tiene que hacer más que acercarse a cualquier evento literario, o al Festival Internacional de Literatura que se hace en Tucumán. Argentina está llena de editoriales, llena de escritores, llena de vida cultural. A los conservadores que la quieran parar les digo que ya perdieron. ¿Qué importancia le das a la oralidad en tu poesía, a los registros, al lenguaje coloquial? -Esa es una pregunta difícil. Conscientemente, si querés, no pienso en la “importancia” de la oralidad. Creo que algunas cosas se filtran y encuentran su lugar. Escribo con elementos oníricos, entonces por ahí aparecen algunos susurros, pero no lo sé con certeza. Lo mismo con el lenguaje coloquial. Los registros son otra cosa, hay que mantenerlos a lo largo de un mismo poema, que es un universo. Entonces si, a esos los cuido un poco más. Pero viste, eso lo voy trabajando en talleres. A veces uno escribe de memoria y hay cosas que no llaman la atención al toque, algunas sutilezas, entonces hay que revisar minuciosamente. Así que el tema de los registros hay que estarle encima sino parece impostado. Todo en realidad, la oralidad, la no oralidad, el lenguaje coloquial, los elementos que quieras nombrar hay que manejarlos como herramientas más allá de que vayan apareciendo en el poema cuando ellos quieran aparecer. Tampoco quiero caer en decir que “suceden” con la inspiración. Porque la inspiración no existe, existe el trabajo. Pero hay cosas que ciertos poemas demandan, hay cosas que no. Hay que atender a lo que el poema requiera.