Ruido de Guerra

01/10/2017 - Cuando me levanto de la cama me pregunto si estaré ahí cuando el ruido de la guerra haya terminado y si la cordura me alcanzará para escribir un poco más nada épico ni remotamente interesante un par de páginas que cuenten He vivido en un agujero durante muchos días cavé el barro nevado con mis dedos hasta que las uñas sangraron no comí, ni bebí no pude dormir durante cuarenta días sin morir no pude morir ni de a poco ni de una sola vez me tiré debajo de donde caerían las bombas y no morí me puse enfrente de las armas de mis enemigos y no morí canté una letanía para atraer la muerte no pasó nada al otro día Yo seguía ahí Me pregunto, entonces si los ruidos y las armas y el hambre la sed, la mugre me pregunto si las pestes no me han matado ¿me matará, acaso, el silencio?