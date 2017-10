01/10/2017 -

A la música

En estos días en los que el vacío me lleva de tormentas sólo me queda marcar con un lápiz los acordes adentro de la partitura de mi vida. Quisiera escribir la tuya pero no sé en qué tonalidades vives si te gustan los disonantes o los acordes menores. Cántame una canción al oído -en una de ésas saco tus melodíasy si tienes un pentagrama dibújame tu figura en mil cuerdas demuéstrame algo que no sea una clave. Me gustaría dedicarte una clave de sol a tus ojos, desaprobarte para escucharte de nuevo y si tienes una melodía hermosa simplemente escríbela como una poesía entintada. Cuéntame ¿qué se siente ser tú? Por ahí -me dijeronque te compuso Mozart que te adornó Bach, que te enamoró Beethoven y te llamó Elisa. Tal vez me confundí, tus disonancias confunden tus hojas no están del todo enumeradas tus líneas están imperfectas. Tu preludio está en menor y me cantas una alegría melodiosa y, aunque pasaste a mayor, ayer vi en tus ojos esa melancolía de otoño. Me dijeron que te quieres mover pasar a tres cuartos pero… no andes viajando así… que los acentos no vuelven iguales. Y dime un poco más de puntos que andas picando por aquí, ligando por allá o simplemente cantando una melodía juguetona. De todas formas la partitura de mi vida no está escrita. Queda un largo rato y si quieres, nos unimos y hacemos algo a un dúo de pianos. Madre -dalecántame una canción al oído sino… ¿para qué nacimos?...