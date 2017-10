01/10/2017 - Cuando las ganas me atosigan de levantar el teléfono y llamar a mi interior para pedirte que te vayas... Han puesto cuatro guardias en cada esquina de mi corazón que no permiten pasar sentimiento alguno. ¿Es que la humanidad no se ha dado cuenta de lo que ha hecho? Colocó -ella sola- este peso de preguntas y respuestas uno por uno los ladrillos para cuestionar la existencia y las veredas con árbitros para silbar y corromper algunos jóvenes enamorados. -Discúlpeme, no me di cuenta de que usted me leía- Estaba observando a las personas, caminar por las calles del alba perdida. Las veredas… no las pisan -no vaya a ser cosa que los pájaros canten en su contra- Y… ¿desde cuándo las mujeres se cortan el pelo? Desde que recuerdo lo usaban largo para ocultar sus ganas de volar...