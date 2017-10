“El lugar no influye; lo que se necesita es más compromiso de parte de los futbolistas”

01/10/2017 -

Después del partido muchos opinarán de acuerdo al resultado. Yo creo que jugar en River o en Boca no influye, porque lo que sucede aquí es que se necesita más compromiso de parte de los futbolistas. Los jugadores no cantan el Himno Nacional y eso es una vergüenza.

Esa es una prueba de que no hay compromiso, no hay pasión. Cuando yo escucho el Himno Nacional se me pone la piel de gallina, y hoy hay jugadores que miran para otro lado.

Como argentino, jugador y entrenador, esta actitud de me molesta. Más que la chancha me hubiera gustado otro director técnico, que se identifique más con la Argentina, que haya tenido la posibilidad de dirigir a un equipo en este país.

El escenario no modifica el rendimiento del jugador, en este partido, no. Quizás hablando de un Boca – River, puede ser. Dicen que irá otra gente, y tampoco es así. A este partido no irá el hincha de Boca, irá el que quiere ver a la Selección Argentina, que es el mismo que va al Monumental.

Y quizás vaya menos gente. A mí me gustaba jugar en la cancha de Boca porque te motivaba todo. Te estás cambiando en el vestuario y el estadio se mueve, pero ahí entra a jugar el temperamento, la personalidad, el carácter, y la seguridad en la preparación.

Creo que el director técnico, aparte de entrenador tiene que ser psicólogo, ver las características de los jugadores, la personalidad, tiene que ir viendo y hablándoles en la semana, brindarle confianza.

Pero en el caso de la Selección, no tienen mucho tiempo de entrenamiento, llegan tres o cuatro días antes del partido, y mucho no se puede hacer. Siendo técnico de la Selección Argentina, antes del partido ante Perú, yo le haría saber que estamos en un momento muy complicado, que hay que poner todo, hasta lo que no se tiene. Los hablaría y les diría que ya hemos cambiado el escenario y hay que hacer valer eso. Todo pasa por la cabeza.

Si el jugador es fuerte, irá y chocará con una roca y no le dolerá, pero lamentablemente no tenemos de esos jugadores en la Selección. Necesitamos gente con temperamento, que cuando trabe una pelota el público se pare.

Hoy estamos esperando de una gambeta o un caño de Messi para que el público enloquezca. Los demás no contagian nada. Y ese contagio va de la mano del Técnico también con la arenga, el trabajo de la semana y el compromiso.