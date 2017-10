“No hay compromiso ni identidad que una a los jugadores, no se sienten identificados con el país”

01/10/2017 -

Todo influye, desde el lugar, el equipo, hasta el director técnico. Puntualmente en la Selección hay demasiadas individualidades y poco equipo. No hay compromiso ni identidad que los una, no se sienten identificados con el Himno Nacional, no saben lo que es llevar la camiseta de la Argentina, a diferencia de otras selecciones.

En las otras se ve más emoción, lloran al cantar el Himno, y creo que desde ahí ya se predisponen mentalmente el jugador y el equipo entero al tiempo del partido. La presión es fundamental. Todo deportista necesita de esa presión pero si no tenemos un director técnico que sepa guiar al grupo, es un problema, porque la presión pasará a ser algo negativo y los bloqueará mentalmente.

Considero que si no deja de haber tantas individualidades será difícil cambiar los resultados. El público puede influir positiva o negativamente en un partido, ahí dependerá de la mentalidad del deportista, si han trabajado o no.

Me ha tocado trabajar con deportistas que para ellos es una presión extra que a veces es imposible manejar dentro de la cancha el hecho de que desde afuera los estén gritando. Hay que ponerse piel de gallina y sentir las emociones.

Creo que nuestra Selección espera siempre que Messi brille y tenemos muchos jugadores, que si sacamos el foco de Messi, podemos armar otras estrategias y que otros futbolistas también se destaquen.

Estamos dependiendo de un futbolista y eso no está funcionando. Presión De acuerdo a la concentración del futbolista, dependerá si influye positiva o negativamente el alimento de los hinchas desde más cerca, como va a pasar en este partido.

Yo, siendo como psicóloga de la Selección Argentina trabajaría en cuando a motivación, la seguridad y la confianza. Siempre hay que potenciar sus habilidades y no remarcar tanto las limitaciones y errores, porque eso juega mucho en contra.