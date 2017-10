“Hay que probar con este partido, no creo que haya estadios “mufas” o canchas con suerte”

01/10/2017 -

Me parece que el problema de la Argentina no radica en la cancha sino en los jugadores que el técnico decide hoy ponerlos como titulares. Depende mucho más de los jugadores nacionales que se convoquen, porque la mayoría de estos jugadores que hoy están, han sido subcampeones, han llegado a la final, lo que demuestra que no está tan mal el grupo.

Pero estas Eliminatorias son consecuencias de los problemas extrafutbolísticos que tuvo AFA que obviamente desencadenaron en desorganizaciones, en falta de identidad de algunos jugadores; hay futbolistas que dieron a entender que para ellos sería mejor si no los convocaban porque se les haría muy difícil jugar con Messi. El escenario es importante, pero no marca.

En River creo que en el equipo no hay sintonía; hay un cierto desencanto por parte de la gente. Se probará en Boca, pero depende mucho de los jugadores. Además el clima de la hinchada es muy frío, y tal vez eso sí influye.

Además hay que reconocer que el tema de la elección de la cancha en la que se disputará el partido, ha logrado desviar el verdadero problema, que es el rendimiento futbolístico de la Selección. Hay que probar, no creo que haya canchas “mufas” y canchas con suerte, hay que ver qué pasa en este partido y hacer lo que mejor le siente a la Selección Argentina. Un jugador ante todo es humano.

Nosotros en la selección hemos tenido ocho entrenadores en los últimos diez años, bien diferenciados, y seguramente el jugador no ante la situación, no sabe qué hacer dentro de la cancha, porque además no tiene tiempo de trabajar en los entrenamientos, porque llega justo para el partido y se los larga a la cancha.

La verdad está en el campo de juego, no en el entrenamiento, en que juegan todos es España, o en las indicaciones del técnico. Debe haber mucho conocimiento del equipo, y aquí no hay una identidad… Argentina no la tiene.