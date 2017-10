Olímpico B ganó y se quedó con el título

Fotos EL CAMPEÓN. Olímpico B no perdió ningún partido en cancha y terminó consagrándose campeón del torneo.

01/10/2017 -

Olímpico B confirmó su favoritismo, superó con autoridad a Dorados por 43 a 10 y de esta forma se proclamó campeón del Torneo Anual de Ascenso que se definió ayer en cancha de Old Lions.

El equipo bandeño ganó el certamen sin perder partidos en la cancha (su única derrota fue determinada por la Unión) por lo que la conquista es plenamente merecida.

La final tuvo un desarrollo parejo en los primeros 40 minutos, en los que a ambos les costó romper la defensa rival. Fue el equipo bandeño el que anotó el único try de esa primera mitad, que finalizó 7 a 0 a su favor.

Fue totalmente diferente el desarrollo del segundo tiempo, que fue mucho mas atractivo y en el que el campeón estableció claras diferencias.

En 17 minutos, Olímpico llegó al try tres veces y sacó una diferencia casi decisiva. Dorados no se dio por vencido y descontó a los 20, pero enseguida el Negro volvió a marcar dos nuevas conquistas. El último try del equipo de esta ciudad sólo sirvió para decorar el resultado.

Un nuevo festejo para los de La Banda, que ya se habían quedado con su equipo principal con el Torneo Iniciación.