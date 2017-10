Nicolás D’Anna, en la historia grande

Fotos ORGULLO. Nicolás D’Anna, con 23 años, se convirtió en el cuarto árbitro santiagueños en llegar a la élite.

01/10/2017 -

Nicolás D’Anna cumplió un sueño y se metió en la historia grande del básquet santiagueño, tras dirigir la noche del viernes su primer partido de Liga Nacional.

En diálogo con EL LIBERAL, el juez nacional santiagueño comentó: "Es una experiencia muy linda, una oportunidad única que se me está dando desde el año pasado con la posibilidad de dirigir el TNA y hoy con esta oportunidad que se me abre, en conjunto con la mecánica de tres, de llegar a la Liga Nacional. Ha sido un partido lindo, parejo, duro. Como todo principio de liga, con algunos errores, pero no deja de ser meritorio dirigir un partido de este nivel".

Tras dirigir Atenas vs. Salta Básquet, reveló lo que pasó su cabeza. "Pensé mucho en mi familia, en mi viejo, por todo lo que él me ha ayudado y me ha inculcado al iniciarme en esta profesión y en todas las personas que me apoyan, que me ayudan día a día, en los compañeros que están conmigo a lo largo de este camino", indicó.

Nicolás se convirtió en el cuarto árbitro en llegar a la Liga Nacional, tras Alagastino, Zelada y Tenti. "Cuando empecé a dirigir, estos tres árbitros ya no lo hacían, pero sí los he visto un poco al menos. Sé que para Santiago han sido tremendos y cada vez que salgo a otro lugar, siempre escucho comentarios de cada uno", aseguró.

El próximo lunes 9, Nicolás dirigirá nada menos que Atenas/Instituto, en el Cerutti.