Se disputa la cuarta fecha de la Copa Upcn de básquet femenino

01/10/2017 -

Esta tarde se jugará la cuarta fecha de la Copa Upcn de básquet femenino, que organiza la Asociación Capitalina.

La programación es la siguiente. Desde las 17, Newbery vs. Quimsa; 18, Nicolás vs. Borges, Huracán vs. Olímpico, Independiente vs. Villa Constantina B y Belgrano vs. Juventud.

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa con carné habilitante para cumplir la tarea de planillero y cronometrista.

Para mañana

La Asociación Capitalina también programó para mañana partidos de la quinta fecha del Torneo Clausura.

Independiente enfrentará a Atamisqui, en Infantiles y Cadetes, mientras que Tiro Federal jugará con Jorge Newbery, en Cadetes y Mayores.

Además, se jugará el partido entre Almirante Brown y El Remanso, de la Copa Upcn de la categoría B.