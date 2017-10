Cinco juegos en cancha de Defensores

01/10/2017 -

Con cinco partidos se completará hoy una nueva fecha del Torneo "Vir Riera", que organiza la Asociación Femenina Amateur de Básquet. En cancha de Defensores del Sud se cumplirá la siguiente programación: a las 15, Villa Mercedes vs. Huracán; 16.45, Almirante Brown B vs. Coronel Borges; 18, Regatas vs. Red Star (por TV); 19.15, Colón vs. Almirante Brown; 20.30, Central Córdoba vs. La Unión.

Ayer, se registraron estos resultados: Veteranos 45, Quilmes 29; Central Córdoba 45, Belgrano 29; Locas x el básquet 39, Colón 31.