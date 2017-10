Fotos "Julio me ha pegado y yo sólo me defendí"

01/10/2017 -

"No sé sinceramente que pasó. don. Estaba comiendo y llegó mi hijo con la cara hinchada. Y me dijo: "Julio me ha pegado y yo sólo me defendí". En diálogo con EL LIBERAL, Nicolasa Escobar y Miguel Araujo, padres de "Veneno", relataron que éste arribó agitado. Ellos no lograban comprenderlo. Apenas asumieron que se había peleado con Julio. En menos de cinco minutos, "Veneno" abandonó la casa. "Yo sé dónde está mi hijo. Si la Justicia me lo pide, los llevaré para que se entregue", ahondó Escobar. "Jamás he tenido problemas con la policía y mire lo que viene a pasar" resumió su padre.