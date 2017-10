Bronceado artificial: el peligro de las camas solares y sus consecuencias en la salud

Fotos DAÑINA. Las camas solares pueden producir ampollas, engrosamiento de la piel, manchas y cáncer de piel.

Comenzó la primavera y con ella vienen los eventos al aire libre. Por esta razón muchas santiagueñas quieren lucir un cuerpo bronceado y acuden a camas solares, que pueden ser muy peligrosas para la salud. En nuestro país desde el 2012 existe una ley que prohíbe que los y las jóvenes menores de 18 años utilicen camas solares, sin embargo no se hacen controles para evitar esta exposición.

El uso de camas solares puede producir desde lesiones leves hasta un cáncer de piel, por ello los especialistas advierten a la población sobre la importancia de prevenir estas graves consecuencias.

"La ley 26.799 desde el 2012 prohíbe la utilización de los equipos de camas solares a los menores de 18 años. Esa ley, por lo menos en el consenso de la Sociedad de Dermatología Argentina, no está reglamentada. Tampoco está adherida a todo lo que dice el Consejo Federal de Salud, a pesar de que hay estudios que indican que las camas solares pueden desencadenar los cánceres de piel, entre ellos el melanoma, que es el cáncer más maligno de todo el organismo", señaló la Dra. Susana de Scaglione a EL LIBERAL.

La médica dermatóloga explicó que "en Santiago y en el país no se controla. La Sociedad Argentina de Dermatología siempre lanza la campaña de prevención de cáncer para tomar conciencia que no hay que tomar cama solar para estar bronceados. Algunos comerciantes incitan a usarlas por el hecho de que sintetiza la vitamina D y no hace falta tomar sol y no es tan así porque la vitamina D ayuda al metabolismo óseo. Con consumir vitamina D como medicamento es suficiente para el que no puede tomar sol".

Scaglione remarcó que "está comprobado a nivel mundial, en distintas estadísticas, el cáncer de piel se desencadena con más frecuencia en zonas donde hay camas solares que en donde no las hay".

La especialista sostuvo que "la mayoría de los tubos de la cabina tiene radiación UVA que son las más dañinas para la piel, y tiene poco de UV. Los dos en conjunto van a colaborar en la producción de lesiones que pueden ser pre cancerígenas o bien que van directamente a un cáncer de piel. Esto dependerá del número de sesiones que se realicen en cama solar y del tipo de piel".

"Por ejemplo, a las personas con fototipo 1, que es la piel blanca y de ojos claros, nosotros le prohibimos tomar sol, porque empieza el daño desde caminar bajo el sol, más aún si se expone a la cama solar, por el simple hecho de decir que estará más lindo bronceado", dijo Scaglione.

Sobre las lesiones que pueden aparecer, la dermatóloga indicó que "se pueden quemar y aparecer con ampollas".

"El daño a largo tiempo va desde un engrosamiento de la piel, que la vuelve seca y opaca. Otro tipo de lesiones son primero como unas manchas, que después se pueden hacer escamas, se hacen duras, y luego ya empiezan a lastimarse, crecen, pueden multiplicarse. Puede parecer que se curan y después vuelven a lastimarse", explicó.

En cuanto a la curación, la especialista sostuvo que "todo se puede tratar a tiempo en la medida que el paciente consulta a la brevedad. Lo más importante es saber que no debe tomar la cama solar".

"Si cuidamos la piel vamos a cuidar la salud. La piel tiene esos cánceres que pueden llevar a la muerte. Así como hay algunos que con la simple extirpación se solucionan, otros ya no. Por eso hay que hacer prevención", cerró la dermatóloga.