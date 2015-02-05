CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Octubre 2017
A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN.
Por El Liberal
02/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN LUNES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 GOLPE AL CORAZÓN
23.45 EL SULTÀN
00.45 NOTICAMPI
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAAMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DRAGONES ASESINOS
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLASCANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR CANAL 14:
REGATAS VS. RED STAR (FEM.)
16.30 PUNTO LÍMITE
17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA
VS. DEFENSORES DEL SUD
21.00 ARABESC
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ATENAS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA
VS. ATENAS (REITERACIÓN)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL
CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.02 FUERZA G
07.44 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
10.00 LA FUENTE DEL AMOR
11.44 IGUALITA A MI
13.56 SÍ SEÑOR
15.52 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.43 LIGERAMENTE EMBARAZADA
20.11 TODOPODEROSO
22.03 SÍ SEÑOR
TCM
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 ALF
10.38 CASPER
12.38 EL GUERRERO ROJO
14.18 EL HOMBRE DE LA CASA
16.13 LA ROCA
18.40 RETO AL DESTINO
21.00 CASINO
TNT
06.32 LOS CAZAFANTASMAS II
08.27 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
10.04 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE
AZKABAN
12.35 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
15.24 TODOPODEROSO 2
17.07 MALÉFICA
18.59 GLADIADOR
22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE
23.57 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
11.00 HOUSE M.D., SEASON 6
12.00 HOUSE M.D., SEASON 6
13.00 ELEMENTARY, SEASON 5
13.55 HISTORIA DE UNA VIDA
16.00 HOUSE M.D., SEASON 6
17.00 HOUSE M.D., SEASON 6
18.00 ELEMENTARY
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
21.00 CHICAGO FIRE
22.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
23.55 CHICAGO FIRE
24.55 ELEMENTARY
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15
04.00 HOUSE M.D., SEASON 6
STUDIO UNIVERSAL
09.00 PETER PAN LIVE
11.45 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL
13.55 TODO EN SU MOMENTO
15.55 EL PADRINO DE BODAS
17.50 SALTANDO EL CAMPO DE BATALLA
20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
22.35 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
01.10 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
03.45 SALTANDO EL CAMPO DE BATALLA
A DÓNDE IR
FÓRUM
(PERÚ Nº 510)
+JUEVES 5, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.
+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL
CON SU STAND UP COMEDY.
CLUB JUVENTUD
(RIVADAVIA Y PERÚ)
+ EL VIERNES 6, DESDE LAS 22, ACTUACIONES DE BETO ORLANDO,
TORMENTA, LOS LINCES, LOS GALOS, LOS IRACUNDOS, JOHNNY
MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.
+ EL SÁBADO 7, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO IVÁN
CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE PRESENTARÁ “SIN
FRONTERAS”.
CINE RENZI
(BESARES Nº 186, LA BANDA)
EL VIERNES 6, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “LOS
MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS PROTAGONISTAS SON “POCHI”
CHÁVEZ, “EL CAPUCHÓN” GONZÁLEZ Y “EL TANQUE” ROJAS.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (3D)
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
02/10-04/10 -16:15 (Cast) 18:25 (Cast)
20:35 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 04/10 22:45 (Subt) 01:00
(Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
02/10 -04-10-16:45 (Cast) 18:00 (Cast)
19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (subt)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
02/10-04/10 -16:30 (Cast)
LOCOS POR LAS NUECES
(2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 04/10 -18:45, 20:45
MADRE (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 04/10 - 22:40 (Subt) 01:00
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP):
HOY AL 04/10-17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 04/10-19:45 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 04/10- 22:10 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) APTA 16 AÑOS
2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS
LOS DÍAS) 2D 16:30 - 19:00 - 22:00
(JUEVES A SÁBADO)
2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)
LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA
ATP ESTRENO
16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS) 21:30
(JUEVES A SÁBADO)
FIESTA DE CINE NACIONAL
01-10 AL 04-10-2017
EL FÚTBOL O YO ATP
17:30 (LUNES Y MIÉRCOLES) 22:30
(DOMINGO Y MARTES)
51% APTA 13 AÑOS C/R
2D 22:30 (SOLO LUNES)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE 20:00
(LUNES Y MIÉRCOLES) 2D 17:30
(DOMINGO Y MARTES)
CASI LEYENDA 20:00 (LUNES Y
MIÉRCOLES)
2D 17:30 (SOLO MARTES)
LA CORDILLERA
17:30 (SOLO MIÉRCOLES)