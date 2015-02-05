CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Octubre 2017

A LAS 22.45 GOLPE AL CORAZÓN.

02/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN LUNES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 GOLPE AL CORAZÓN

23.45 EL SULTÀN

00.45 NOTICAMPI

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DRAGONES ASESINOS

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR CANAL 14:

REGATAS VS. RED STAR (FEM.)

16.30 PUNTO LÍMITE

17.30 EL SABOR DE LA HISTORIA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA

VS. DEFENSORES DEL SUD

21.00 ARABESC

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ATENAS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. ATENAS (REITERACIÓN)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL

CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.02 FUERZA G

07.44 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

10.00 LA FUENTE DEL AMOR

11.44 IGUALITA A MI

13.56 SÍ SEÑOR

15.52 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.43 LIGERAMENTE EMBARAZADA

20.11 TODOPODEROSO

22.03 SÍ SEÑOR

TCM

06.46 ALF

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 ALF

10.38 CASPER

12.38 EL GUERRERO ROJO

14.18 EL HOMBRE DE LA CASA

16.13 LA ROCA

18.40 RETO AL DESTINO

21.00 CASINO

TNT

06.32 LOS CAZAFANTASMAS II

08.27 LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

10.04 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE

AZKABAN

12.35 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

15.24 TODOPODEROSO 2

17.07 MALÉFICA

18.59 GLADIADOR

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE

23.57 CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

11.00 HOUSE M.D., SEASON 6

12.00 HOUSE M.D., SEASON 6

13.00 ELEMENTARY, SEASON 5

13.55 HISTORIA DE UNA VIDA

16.00 HOUSE M.D., SEASON 6

17.00 HOUSE M.D., SEASON 6

18.00 ELEMENTARY

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

21.00 CHICAGO FIRE

22.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

23.55 CHICAGO FIRE

24.55 ELEMENTARY

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, SEASON 15

04.00 HOUSE M.D., SEASON 6

STUDIO UNIVERSAL

09.00 PETER PAN LIVE

11.45 FIN DE SEMANA DISFUNCIONAL

13.55 TODO EN SU MOMENTO

15.55 EL PADRINO DE BODAS

17.50 SALTANDO EL CAMPO DE BATALLA

20.00 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

22.35 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

01.10 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

03.45 SALTANDO EL CAMPO DE BATALLA



A DÓNDE IR

FÓRUM

(PERÚ Nº 510)

+JUEVES 5, A LAS 22, AXEL PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

+SÁBADO 7, A LAS 21.30, MELLERA LAURIENTE EN GIRA NACIONAL

CON SU STAND UP COMEDY.

CLUB JUVENTUD

(RIVADAVIA Y PERÚ)

+ EL VIERNES 6, DESDE LAS 22, ACTUACIONES DE BETO ORLANDO,

TORMENTA, LOS LINCES, LOS GALOS, LOS IRACUNDOS, JOHNNY

MENDIZÁBAL Y DANNY PECCI.

+ EL SÁBADO 7, A LAS 22, EL CANTAUTOR SANTIAGUEÑO IVÁN

CAMAÑO REALIZARÁ UN CONCIERTO DONDE PRESENTARÁ “SIN

FRONTERAS”.

CINE RENZI

(BESARES Nº 186, LA BANDA)

EL VIERNES 6, A LAS 22, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “LOS

MAGNÍFICOS DEL HUMOR”. SUS PROTAGONISTAS SON “POCHI”

CHÁVEZ, “EL CAPUCHÓN” GONZÁLEZ Y “EL TANQUE” ROJAS.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+VIERNES 13, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ MARCELO GÓMEZ.



CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (3D)

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

02/10-04/10 -16:15 (Cast) 18:25 (Cast)

20:35 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/10 22:45 (Subt) 01:00

(Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

02/10 -04-10-16:45 (Cast) 18:00 (Cast)

19:30 (Cast) 21:00 (Subt) 22:15 (subt)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

02/10-04/10 -16:30 (Cast)

LOCOS POR LAS NUECES

(2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 04/10 -18:45, 20:45

MADRE (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/10 - 22:40 (Subt) 01:00

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP):

HOY AL 04/10-17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/10-19:45 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 04/10- 22:10 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO



HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) APTA 16 AÑOS

2D 17:00 - 19:50 - 22:40 (TODOS

LOS DÍAS) 2D 16:30 - 19:00 - 22:00

(JUEVES A SÁBADO)

2D 21:00 (DOMINGO A MIÉRCOLES)

LEGO NINJAGO: LA PELÍCULA

ATP ESTRENO

16:00- 18:30- (TODOS LOS DÍAS) 21:30

(JUEVES A SÁBADO)

FIESTA DE CINE NACIONAL

01-10 AL 04-10-2017

EL FÚTBOL O YO ATP

17:30 (LUNES Y MIÉRCOLES) 22:30

(DOMINGO Y MARTES)

51% APTA 13 AÑOS C/R

2D 22:30 (SOLO LUNES)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE 20:00

(LUNES Y MIÉRCOLES) 2D 17:30

(DOMINGO Y MARTES)

CASI LEYENDA 20:00 (LUNES Y

MIÉRCOLES)

2D 17:30 (SOLO MARTES)

LA CORDILLERA

17:30 (SOLO MIÉRCOLES)

 
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