FÚNEBRES | 2 de Octubre de 2017

02/10/2017

FALLECIMIENTOS

- Filomena del Carmen Jimena

- Sergio Daniel Comán

- Roxana Adriana Suárez

- Julio Ramón Arias (La Banda)

- Walter Ovidio Gerez (Los Romanos)

- Feliza Contreras (Loreto)

- Miguel Ángel Adamo (La Banda)

- Daniel Enrique Carabajal (El Simbolar)

- Ilda Selina Leguizamón (Forres)

Sepelios Participaciones

BIRCHNER DE CORONEL, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/17|. Yola Ruiz, Adolfo y Judiht y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de nuestra querida tía. Siempre la recordaremos.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Carlos Diósquez, Graciela Auatt. Sus hijos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Carlos, Ramón y Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria para su querido amigo Sergio.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Rocío, Stefania, Rodrigo y Mabel. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su madre Azucena Mercado Vda. de Comán, sus hermanos Santiago, Alejandra, Claudio, Sandra y Zulma y sus respectivas familias . Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Su hermano Santiago, su cuñada Elena y sobrinas Mara, Noelia, Macarena y Emiliano y sobrino nieto Mateo participan con dolor su fallecimiento.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Su hermana Alejandra, su cuñado Juan y sus sobrinos Virginia y Nacho participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Su hermana Sandra, su cuñado Pablo y sus sobrinas Morena y Pauli participan con dolor su fallecimiento.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Su hermana Zulma, su cuñado Marcelo y su sobrino Nico participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. No puedo creer estar escribiendo esto!!! Compañero, amigo querido, te fuiste y nos dejas un dolor inexplicable. Quienes tuvimos la dicha de conocerte sabemos de tu bondad, generosidad e incondicionalidad. Vos si que eras de esos amigos que sabían estar en las malas. Al despedirme me dijiste te cuidas Flaquita. Ahora yo te pido. Te cuidas che Loco. Te vamos a extrañar. Ana Cecilia Collado.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. La familia de ASPE, te despide con profundo dolor. Descansa en paz.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Ana Corbalán de Collado Miralles, Eliana, Ana Cecilia, Amelia y Santiago Collado Miralles, participan su fallecimiento con gran pesar. Te vamos a extrañar Sergio.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por la voluntad del Padre. "Que Jesús y María derrame paz y resignación en su flia., Amigos de su hermana Alejandra; Lic. Daniel Alejandro Nuñez y su hermana Nora Marcela Nuñez, participan su fallecimiento.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Jehová es mi pastor nada me faltara, en lugares de delicados pastos me hará descansar (Sal.23). María Claudia Herrera Gerez participa el fallecimiento del Supervisor General de seguridad del CEPSI. Que el Señor brinde consuelo a su familia.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte Santo, hasta tu Morada. Personal directivo, docente y de maestranza del Centro Exp. Nº 7 Nicolás Avellaneda, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su directora Lic. Alejandra Comán de González. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Perly Cuevas, Agustin Sokolic e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Alejandra. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza para su familia.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Marcela Molina y flia., participa con dolor el fallecimiento del hermano de su compañero Santiago, ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Yuly Araujo y flia., participa su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hermano Santiago y flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COMÁN, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. La familia de Gladis Paz y sus familiares participan con dolor su fallecimiento.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Alfonso elevando oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. César Mónicci Kuran, su esposa María del Carmen Parente, sus hijos Florencia y Emiliano participan con profundo pesar el fallecimiento de Alfonsito y acompañan fraternalmente en el dolor a sus hermanos María Mercedes, Eduardo, Robertito y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

DE LA RÚA, ALFONSO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 29/9/17|. Antenor Álvarez participa con dolor el fallecimiento de su primo. Acompaña a la familia con afecto.

RODRÍGUEZ DE MURATORE, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Silvia Speciale, Roberto López y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, ROXANA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Su hija Camila Suárez. Sus nietos Benjamín y Bruno, sus hermanos Rubén, Patricia, Natalia, Estela, Manuela y MarÍa Rosa y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLABA, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su hermana Silvia del Carmen de Santillán, su cuñado Carlos Ricardo Santillán, sus sobrinos María Eugenia, Carla Silvina, Silvia Elizabeth, Carlos Eduardo y Rita de las Mercedes Santillán participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Los Flores

Invitación a Misa

BILLONI, ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/06.| Sus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse Once años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

MIRANDA DE PALFERRO, NORMA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/16|. Hoy descansas en el mejor lugar y te pedimos que nos des fuerza y guíes para seguir adelante. Tus hijos Segio, Ramón, Marcelo, Maria y Gonzalo, la recuerdan con motivo de haberse cumplido un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NORIEGA, CARLOS ELVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/07|. Hoy se cumple diez años de tu partida, y es imposible no estar triste, tu ausencia duele. Pero tu recuerdo siempre nos hace sonreír. Tu esposa, hijos y demás familiares.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ADAMO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su esposa Ana María Carabajal. sus hijos Daniel y Pablo, sus nietos Ariana y Exequiel y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en cementerio de Jardín del Sol. Cob Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ADAMO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Chicho querido, fuiste un gran hermano, bueno y humilde te extrañaremos por siempre!. Sus hermanos Marcelo, Cacho, Mary, Dory y Negro Adamo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida.

ADAMO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Tu mamá del corazón Eber, tus hemanos políticos Palmira, Nelson y Alfredo, tus sobrinos Nelson, Juan y Belén, lloran tu partida.

ARIAS, JULIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su mamá Matilde Argañaraz, su papá Julio Arias, sus hermanos Cecilia, Verónica, Luciano, Joaquín, Ramón, Franco, Diego, Blanca, Rocío y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREYRA, GRACIELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Tu pronta partida deja un vacío inmenso. Graciela y Beto Luna participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran dolor y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, ARMANDO ROBERTO (Peluca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Juana Prados de Robles, Magalí Robles, Lida Robles de Vizcarra, Adrián E. Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

ORTIZ, HUGO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/15|. Papi si supieras que nada es igual sin vos que como me gustaría que estés aquí para mostrarte todo lo que e aprendido y en lo que me voy a convertir dentro de dos meses. Me haces tanta falta, tus charlas, tus consejos, tu cariño incomparable. Te amo para siempre Pa. Su esposa Blanca, sus hijas Luciana y Belén, sus nietos e hijos políticos lo recuerdan al cumplirse 2 años de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, DANIEL ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su esposa Nancy Verónica Mansilla, sus hijos Sara, Dahiana, Mirna, Marco, Juan, Silvia, Ricardo, sus nietos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en cementerio de Colonia El Simbolar. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CONTRERAS, FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su hijos Mabel, Carlos y Patricia, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

CONTRERAS, FELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. "Vivirás eternamente en el recuerdo de tus vecinos y amigos del B° 48 Viviendas". Dominga, Chiqui, Roque, Olga, Berta, Nita, Pelada, Ethil, Valeria, Juana, Graciela, Marcos, Abeco, Tili, Campana. Rosa, y sus respectivas flias. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FRANCK, JULIO CÉSAR (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/17|. Dora Rodríguez de Ciafardini, sus hijos Silvina Liliana y Silvio participan con pesar su fallecimiento. Ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma. Frías.

GEREZ, WALTER OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/1/17|. Su esposa Mónica, sus hijos Brian, Nicolás, Natali, Camila y su mamá Sebera participa su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet de Los Romanos Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMENA, FILOMENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/17|. Sus hijos Dominga, Laurindo, Teodolindo, Olga, Norma, sus hijos políticos María, Antonio, Ramón, sus nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer cemet. Norte Dpto. Banda. EMPRESA SANTIAGO.

LEGUIZAMÓN, ILDA SELINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/17|. Su esposo Carlos Alberto Nazarre, sus hijos Zulma, Elsa, Ramón A., Ramón C., Fernando, Antonio, Matías y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en cementerio de la ciudad Forres. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.