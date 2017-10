Fotos Estudiarán la historia de los violentos para asistirlos desde la Psicología

-

El Equipo Técnico de Asistencia a la Violencia (Etav), es un grupo creado por un convenio firmado entre el Poder Judicial y la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), a través del cual se desarrolla un programa de pasantías con tesistas. El trabajo de este organismo consiste en someter al paciente a un proceso de asistencia psicológica, a través del cual se busca saber qué es lo que ha sucedido en la historia de estas personas violentas - agresivas, que los llevó a esta situación y si es posible revertir la situación, generando un cambio conductual. Las acciones comienzan con una actividad de asistencia motivacional, la labor emprende una sesión asistencial y si esta etapa se desarrolla satisfactoriamente, cumpliendo con una adecuada contención, identificando cuál es la problemática de la persona derivada y/o de su familia. Casos a los que se suma la situación en donde los pacientes padecen enfermedades, por lo que se integra la técnica de la anamnesis. ‘Cumplido el proceso asistencial, estos sujetos violentos pueden reflexionar o comenzar a enfrentarse con la realidad de su historia y su problemática y reflexionar desde dónde viene su situación de agresión. H abiendo tomado conciencia, de ese modelo patriarcal en el que se ve inserto, su evolución se hace visible, y es cuando pasa a la fase motivacional’, explicó la Lic. Gabriela Azar, psicóloga forense del Poder Judicial. Es menester destacar que este organismo representa el único equipo en el país, que trabaja dentro del Poder Judicial, con hombres violentos - agresivo, ya que si bien existen organismos que brindan ayuda y contención a las partes, las mismas lo hacen de forma particular. Los que están bajo el proceso asistencial y motivacional, también se manda todas las semana un informe marcando si han evolucionado o no, si en qué etapa se encuentran, qué se logró, y qué no y se va informando a las diferentes oficinas que fueron las que los derivaron. El objetivo esencial, es dar a conocer a este equipo fomentando el trabajo interdisciplinario con oficinas como Fiscalía, Oficina de Violencia, Juzgado de Género, Departamento de Psicología de Fiscalía, Gabinete de Psicología del Poder Judicial, Psicólogos de UPAs, Patronato de Liberados, Ejecución Penal, entre otros, pues en un principio, los casos se derivaban únicamente desde oficinas como Omas (Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas) y Fiscalías. Es importante destacar el incremento en cuanto a la demanda de los servicios proporcionados por este organismo a raíz de su difusión y los efectivos resultados obtenidos por el equipo. Esto promovió un incremento en cuanto a los casos delictivos en los que comenzaron a tomar participación, porque todo comienza con el tratamiento de casos de Violencia de Género, y hoy se abordan casos de robos, hurtos y abusos sexuales. Todos estos casos son divididos para un mejor tratamiento en dos partes, por un lado tenemos aquellos donde los involucrados están detenidos y por otro los que atraviesan por un proceso judicial; los primeros, son derivados por fiscalía antes de pasar por el juicio abreviado, una vez sentenciado, será Omas quien derivará al individuo al equipo. ‘Lo significativo de esto es que siempre pusimos énfasis en la atención del victimario, pues siempre se tuvo una mirada a la víctima y la protección de la misma. Es la primera vez que la mirada se posa sobre el violento, dado que este es un individuo que atravesó situaciones difíciles y generar estructuras psicológica que los empujen a comportarse de esa manera’, estableció la licenciada. El trabajo de este organismo reflejó resultados sumamente positivos, logrando no solo ser aceptado por los pacientes, sino motivándolos a cambiar su actitud y despertando en ellos un deseo de progreso que se refleja en una búsqueda de finalizar sus estudios y buscar trabajo. El tratamiento no finaliza sin embargo, al alcanzar el cambio actitudinal de estos hombres violentos, sino que posteriormente serán sometidos a controles cada quince días que contunuarán evaluando su crecimiento.