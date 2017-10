Fotos ACUERDO. Fernando Duró explicó que fue contratado por Guaros de Lara para dirigir en la Sudamericana y en la Liga de las Américas.

02/10/2017 -

Fernando Duró disfruta de sus últimos días en la provincia, a la espera de viajar a Venezuela para dirigir a uno de los clubes más importantes del continente: Guaros de Lara.

El entrenador bonaerense, ex técnico de Olímpico y Quimsa, comentó que el acuerdo incluye dos desafíos en el plano internacional: la Sudamericana y la Liga de las Américas.

"El vínculo es para jugar la Sudamericana y Liga de las Américas, pero como todavía no se sabe cuándo se va a jugar la Liga Profesional de Venezuela, hemos hablado por estos dos torneos y una futura posibilidad de tomar la selección de Venezuela", comentó Duró, que está radicado en nuestra ciudad.

"Los que me conocen saben que estoy en esa búsqueda de trascender en el nivel internacional. Guaros es una de las mejores franquicias de América en esta última década. Ha conformado una gran organización, tiene un acompañamiento de los mejores de América. El desafío es trascender a nivel internacional", agregó entusiasmado.

Consultado acerca de la integración del cuerpo técnico, explicó: "Por ahora, no hemos hablado del tema. Una vez llegado a Venezuela, veremos las necesidades, las prioridades o si hay que hacer algún movimiento al equipo, agregarle algún jugador, para estar al más alto nivel de competencia".

Fernando Duró volverá a dirigir, tras su paso por Olímpico y luego de quedar al margen en el mercado de la Liga Nacional. Consultado al respecto, señaló: "Son las reglas del juego. Eso me abrió la posibilidad, conjuntamente con la Federación Internacional de Educación Física, de aceptar un cargo en la comisión olímpica, desarrollar actividades de capacitación en mi provincia, trabajar con Carlos Dapello y la Fiep en proyectos a futuro y las jornadas que tuvimos este fin de semana. Me permitió capacitarme, descansar, que creo que eso es muy importante para el ambiente profesional, ocuparme de temas personales que no me ocupo cuando estoy en la liga. A veces hay que parar un poco. Volver a Venezuela era una posibilidad, no sabía que iba a ser tan rápido, y con chance de competir a nivel internacional".

Alto rendimiento

Por último, habló de las exigencias de ser partícipe de un proyecto deportivo tan importante como el de Guaros de Lara.

"El alto rendimiento es difícil en el mundo. En ningún lugar es fácil. Cuando estás en estos niveles, en los que sólo sirve ganar, a veces los procesos son cortos, a veces son largos, pero siempre el objetivo y la presión de ganar está hasta en los partidos amistosos. Venezuela hoy, de no ser por los problemas económicos y políticos que tiene, tiene una liga supercompetitiva y el hecho lo da que muchos de los importados que están en la Argentina jugando hoy, provienen de la liga venezolana", manifestó.

Mañana, Fernando Duró viajará a Venezuela para definir los últimos detalles de su llegada al club y para empezar a diagramar los próximos compromisos a nivel internacional.