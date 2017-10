Gerard Piqué lagrimeó y defendió su origen catalán

02/10/2017 -

El defensor del FC Barcelona, Gerard Piqué, reivindicó su origen catalán después del partido ante Las Palmas, que se disputó a puertas cerradas en el Camp Nou como medida excepcional por los graves incidentes registrados en la ciudad durante el desarrollo del referéndum independentista.

"Cuando se vota se puede votar por sí, por no o en blanco, pero se vota. Con el franquismo no se podía votar y eso es un derecho que tenemos que defender. Soy y me siento catalán y hoy más que nunca", dijo Piqué con lágrimas en sus ojos, en una rueda de prensa ofrecida tras el partido.