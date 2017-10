"A las que estén con problemas financieros, las va a matar"

02/10/2017 -

Detalló Rodríguez que ‘los empresarios están preocupados porque puede ser que tengan incumplimientos formales: No presentar el régimen informativo de compras y ventas o no presentar el balance en PDF, o no hacer la presentación de un formulario donde declaran los libros de donde surge la contabilidad una vez cerrado el balance y presentada la declaración jurada o incluso incumplimiento de falta de pago’.

El tributarista alertó que ‘a la empresa que pueda llegar a estar con problemas financieros, esto le puede causar la muerte definitiva’. La resolución que establece la factura ‘M’ entra en vigencia formalmente desde hoy. ‘Los colegas y las empresas están preocupados por el devenir de esta norma’, señaló.