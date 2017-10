El efecto en empresas y por qué la cuestionan

02/10/2017 -

El analista tributario Marcelo Rodríguez puntualizó cuáles serán los efectos que tendrá en una empresa el tener que emitir factura M, aún si la firma no es una emisora de facturas "truchas".

‘Si una empresa tiene que emitir facturas de tipo M, hay un tema de tipo financiero porque retienen el 100% del IVA al pagar y muchos clientes van a optar por no operar con ellas, porque no quieren sumar un costo operativo adicional que implica la retención del IVA". Agregó que "otro tema cuestionable es que cuando ya está en categoría M hay que ingresar en la página de la Afip y detectar cuál es el incumplimiento que generó esta situación’.

No obstante, apuntó que ‘lo más lógico es que el fisco anoticie de esto al contribuyente y eventualmente le aplique luego una sanción que podría o no ser ésta. No se debería aplicar esta sanción porque le está generando un perjuicio posterior a la empresa que quizá por alguna razón no presentó un régimen informativo’.

Añadió que ‘aparte de la sanción que ya le corresponde a una empresa en falta, si se le aplica otra más como la emisión de factura M, es muy cuestionable. El fisco debería desactivar esa posibilidad por los perjuicios que les va a agregar a las empresas’.