Prevén cambios recién en la etapa post electoral para los consumidores minoristas

02/10/2017

En el primer día de entrada en vigencia de la liberación de los precios de los combustibles, los valores en surtidor se mantuvieron sin cambios, según expresaron desde la Cámara de Expendedores.

El presidente de esa institución, Pedro Llorvandi, señaló: ‘No creo que vaya a variar nada hasta después de las elecciones y unos quince días después de las mismas’.

De hecho, los surtidores de las diferentes comercializadoras de combustibles se mantuvieron sin cambios a lo largo de la jornada.

El encargado de la YPF del ACA, Silvio, señaló que ‘en nuestra estación no hubo aún ningún cambio de precios. Estamos con los mismos precios que teníamos en el mes de julio que ha sido la última vez que ha aumentado. De ahí en más se mantienen los precios y por parte de la concesionaria no sabemos nada, si aumentarán o no pero por ahora no se ha subido el precio’.

En tanto, desde otra expendedora, Manuel encargado de turno, indicó: ‘En nuestra firma no hemos tenido ninguna variación en los precios, se mantienen. En las 3 estaciones que tiene la empresa no hay ninguna modificación, se mantienen los precios’.

Los valores de YPF

Los valores al público que mantienen en el caso de YPF que posee más del 50% del mercado de combustibles en Santiago, se ubican en los $21,91 por litro para el caso de la nafta Súper, en $23,99 para la Infinia, $18,85 para el diesel 500 y $20,99 para el combustible Infinia diesel.