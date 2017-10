De Vido y Aranguren fueron acusados por las represas en Santa Cruz

Fotos BAJO SOSPECHA. Los funcionarios habrían facilitado un presunto negocio que perjudicó al Estado.

02/10/2017 -

En un nuevo capítulo de las investigaciones por supuestos actos de corrupción, el exministro de Planificación kirchnerista, el diputado Julio De Vido, junto el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex responsable de Economía y diputado Axel Kicillof, quedaron bajo la sospecha de un presunto negocio que perjudicó al Estado y favoreció a empresarios chinos y argentinos para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz.

Pero esta vez, los exfuncionarios kirchneristas no están solos, ya que en la misma causa están sospechados el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el ex jefe de Hacienda Alfonso Prat-Gay.

Según la documentación a la que tuvo acceso Perfil y publicadas ayer por Infobae, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le pidió al secretario de Obras Públicas del Ministerio del Interior que envíe copias del expediente Licitación Pública 2/2012 por la obra "Aprovechamientos Hidroeléctricos de Río Santa Cruz". Justamente, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recorrió el viernes el lugar donde la UTE de las empresas China Gezhouba, Electroingeniería e Hidrocuyo levantará las represas. Macri las había frenado al llegar al Ejecutivo para evaluar el daño ambiental pero en agosto las autorizó.

La Justicia busca saber si hubo irregularidades desde que López, hoy tras las rejas, firmó en 2013 un contrato con la UTE ganadora y la ex presidenta Cristina Kirchner autorizó a Kicillof a firmar un acuerdo de crédito millonario entre el Estado y tres bancos de capitales chinos. La particularidad radicaría en la intervención del China Gezbouba en carácter de tercero. De los US$ 850 millones que se desembolsaron, a 2015 habrían ingresado menos de 500 millones mientras Argentina pagaba intereses y las obras no avanzaban, dice la denuncia.

En 2016, Aranguren habría efectuado una propuesta de agenda al convenio marco: pese a saber "que la alternativa generaba un grave daño económico, financiero, ambiental y sin costo-beneficio" hubo una adjudicación directa en beneficio de UTE para construir una línea extra de alta tensión por 175 km a razón de US$ 212 millones.