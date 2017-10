Boudou enfrenta el juicio que más lo preocupa: Ciccone

Fotos CAUSA. Investiga si Boudou y Núñez Carmona adquirieron a través de The Old Fund la imprenta Ciccone.

02/10/2017 -

El ex vicepresidente kirchnerista Amado Boudou afrontará desde mañana martes su segundo juicio oral y público, esta vez por la causa de la ex Ciccone Calcográfica, donde deberá dar explicaciones por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, ante la sospecha de que intentó quedarse, junto a sus allegados, con la imprenta.

A las 9.30, en los tribunales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, el Tribunal Oral Federal 4 -el mismo que juzga al ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la tragedia de Once- dará inicio al debate que tiene como acusados a Boudou, sus amigos José María Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, el ex dueño de la empresa Nicolás Ciccone y los ex funcionarios de Afip, Rafael Resnick Brenner; y del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

La causa investiga si Boudou -cuando era ministro de Economía- y Núñez Carmona adquirieron, a través de la sociedad The Old Fund SA de Vandenbroele, el paquete mayoritario de Ciccone Calcográfica SA, y si consiguieron que la Justicia, con la conformidad de la Afip, levantara la quiebra de la empresa para hacer contratos con la Administración Pública Nacional.

La acusación sostiene que Boudou utilizó su cargo de ministro de Economía para influenciar en el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana), que atravesaba una mala situación económica, para quedarse con el 70 por ciento de las acciones de la empresa a través de The Old Fund.

"En el caso se observa la intervención de un miembro institucionalmente activo -Amado Boudou- que a través de la colaboración necesaria de sus cómplices cometió delitos concretos -cohecho y negociaciones incompatibles- en el marco de una organización determinada, que se corresponde con un fin determinado y a través de una función estatal", sostuvo el juez Ariel Lijo cuando lo procesó en 2014.

El debate estará a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Graciela López Iñíguez, quienes rechazaron una serie de planteos de las defensas para evitar el inicio del debate.