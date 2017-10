Tras el escándalo con Latorre, Natacha Jaitt se refugia en su hijo artista

02/10/2017 -

Este año no será recordado como uno más por Natacha Jaitt :el escándalo con Diego Latorre la cambió para siempre. Después de que se supiera que era amante del ex futbolista, comenzó a publicar chats y mensajes de audio privados con él. A pesar de haber llegado a un acuerdo con su abogado para no hablar más al respecto, siguió haciéndolo y allanaron su casa. Tras un pico de estrés, decidió ponerle punto final al escándalo y adoptó un perfil bajo, sin comentarios sobre su affaire con el ex futbolista ni chats privados. Además de alejarse de los medios, encontró en su hijo mayor, Valentino, un refugio en su momento más difícil. El niño, fruto de su relación con el fallecido actor Adrián Yospe, es un apasionado por el arte y el dibujo, y fue elegido recientemente para exponer uno de sus trabajos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La obra dará la vuelta al mundo en varios museos internacionales de MOA (Monumentos y Obras de Arte) y se podrá ver en la Legislatura porteña el 9 de octubre.