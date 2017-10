Nazareno Casero peregrinó a Luján bajo anonimato

-

Miles de fieles marcharon rumbo a la Basílica por la 43ª Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema: "Madre, enséñanos a construir la paz".

Nazareno Casero, galán de la telenovela "Las Estrellas", no quiso quedarse fuera del evento y como uno más se coló en la multitud. Desde su cuenta personal de Instagram compartió etapa por etapa y se mostró asombrado por la cantidad de personas que allí se congregaron. "No soy religioso, pero me interesa el mundo espiritual y sus ritos".