02/10/2017 -

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y ex candidato a presidente, se animó a hablar de la farándula local y señaló que de las mujeres del espectáculo Natalia Oreiro es la que más le atrae: "Siempre me gustó". Por el contrario, contó que Cristina Fernández de Kirchner no le parece una mujer sexy como muchos indican.