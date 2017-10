Mujeres en tiempo de represión y dictadura

02/10/2017 -

¿Por qué situar a estos personajes femeninos muy liberados en una época de represión y dictadura?

Diego no se imaginaba esta situación en la actualidad porque hoy en día hay otras libertades y están todos con su mente más abierta a las diferencias, inclusive la mujer ha tenido más poder sobre sus decisiones y su cuerpo. En ese momento era distinto porque la sociedad era mucho más estructurada, porque todo lo mediático era estructurado, la televisión y las sociedades se vivía a escondidas. No es que no pasaran las mismas cosas de ahora pero no se hablaba, no se sabía y se ocultaba. Entonces, encontró más interesante que todo esto ocurriera en esa época. Son tres mujeres muy fuertes, ya venimos con el mandato de nuestra madre que siempre fue muy moderna y que nos inculcó libertades insólitas para la época, pero también esas libertades nos incitaron a todas a tomar caminos muy distintos.

Esas escenas en las que Ud aparece ¿incrementan su condición de sex-symbol?

Probablemente (risas). Puede ser, yo hace muchos años que despegué de la sex-symbol, pero se van a encontrar con esta mujer sensual que fui en otro momento.