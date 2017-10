Justina Bustos gana espacio en la televisión

Fotos Justina también muestra su talento en la película "Los que aman, odian" que sigue en cartelera, junto a Luisana Lopilato, Guillermo Francella y Juan Minujín.

Hace diez años llegó desde Unquillo, Córdoba, a Buenos Aires, con el sueño de convertirse en actriz. Su talento y belleza comenzaron a llamar la atención del público y productores con algunas participaciones en cine y TV, mientras también se hacía de armas en las tablas.

Le apasiona el teatro y quiere dedicarse al cine, meta que de a poco va cumpliendo, aunque ahora todo su tiempo se ocupa con "Las Estrellas", ficción de Pol-ka que protagoniza junto con Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez y Violeta Urtizberea.

A pesar de ser una cara conocida en el ambiente artístico, hace un año se presentó la oportunidad de hacer un casting para el filme de "Tita Merello" y no dudó en hacerlo. Sin embargo, sus planes cambiaron en medio del casting: "Cuando hice esa audición, el que estaba a cargo me dijo que tendría que probar para (la película) ‘Los que aman odian’, y lo hice. Fueron varias pruebas, en la tercera recién conocí al director. No me molestan las pruebas porque es la única manera que hay para saber si sos la persona que buscan. Y es gratificante cuando te dicen que sí. Fue un proceso largo, pero me encontré con el guión y fue una experiencia espectacular", contó a Diarioshow.

Con ese tipo de eventualidades debe convivir día a día, y al respecto aseguró: "Aprendí a vivir en el presente y disfrutar lo que me pasa sin preocuparme por lo que venga".

En televisión interpreta a Miranda, una de las hermanas de "Las Estrellas". Allí también puede conectar con su personaje, que, a pesar de haber comenzado personificando a una escort (acompañante), aclaró: "Pudo ser un tema tabú antes, pero después dejó de serlo. Nunca me hizo ruido a mí interpretar a una prostituta, me pareció un desafío. Igualmente ahora el programa mutó y como es más familiar, se sacó ese aspecto o trabajo que tenía, digamos que se fue vistiendo con pantalones. Aunque no era lo más importante, se tocaba superficialmente el tema".

Sobre la repercusión de su trabajo, ya que la ficción de Pol-ka se convirtió en un gran éxito, expresó: "Es súper lindo, se ve mucho en la calle, hay mucho cariño, audiencia de diferentes edades, con chiquitos que lo miran y se ponen contentos cuando te ven. Y me encanta la rutina de TV porque te da un training tremendo. Podés entrar en un lugar y hacerte respetar. Además, me agiliza mentalmente, estoy mucho más rápida, veo el conflicto más rápido cuando leo un guión, te da velocidad para trabajar y concentrarte en lo importante".