Cristian enojó a Luis Miguel

02/10/2017 -

Cristian Castro sorprendió al contar que tuvo un romance con la modelo y actriz Daisy Fuentes (50) a mediados de los 90 y que fue por ese motivo que se peleó con Luis Miguel (47).

"Yo cometí el error de salir con una chica que a él le gustaba mucho. Daisy Fuentes", y aclaró: "Pero no se la robé. Hicimos una portada de una revista que se llamaba Eres. Hicimos una portada y empecé a salir con ella. Ya tenía cuatro meses, un día me llama y me dice: ‘Me llamó Luis Miguel un poquito enojado’", contó el hombre detrás del hit Azul. No sé por qué se molestó. La verdad es que yo no tenía nada que ver. Yo salí primero. Después ellos tuvieron el romance. Esto fue en 1994", recordó.