"Maravilla" Martínez: "No quiero hijos porque tengo una vida buenísima"

Fotos El exboxeador recorre la Argentina con su show de stand up.

02/10/2017 -

Cinco años atrás, Sergio "Maravilla" Martínez vivió la cima de la fama con su recordada pelea contra Julio Chávez Jr., en la que se consagró como campeón mundial mediano de la CMB. Ya retirado de los rings, filmó una película "Pistoleros" (para la que debió engordar ocho kilos) y recorre la Argentina con la gira de Maravilla & Cía., su show de stand up.

A los 42 años y sin novia oficial, Maravilla lanzó una confesión "antipaternidad". "No quiero tener hijos. Sé que es un tema delicado para la gente, pero tengo una vida tan bonita que no quiero cambiarla. Tuve una novia con un hijo que me dijo: ‘No sos buena persona porque no querés tener un hijo. No sabés lo que es el amor verdadero’", contó en la revista Pronto.

"Me tildó de egoísta. Terminé haciendo terapia pare ver qué pasaba con mi vida: ‘¿Por qué no quiero tener hijos?’, me pregunté. Y encontré la respuesta: porque puedo elegir y elijo no tenerlos. Mucha gente te crucifica por eso, pero a mí me da igual. No quiero tener hijos porque tengo una vida que está buenísima", agregó.

Además, habló del siempre presente rumor sobre su sexualidad. "Cuando me dicen gay solo me preocupa. A mí me gustan las mujeres", cerró.