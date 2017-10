El hermano del autor del tiroteo negó un ataque terrorista

02/10/2017 -

Este lunes y en diálogo con los medios, los familiares de Stephen Craig Paddock, el hombre de 64 años que el domingo por la noche acribilló a más 58 personas en Las Vegas, comentaron que se enteraron de la masacre por televisión. “No sabemos nada de qué pasó, estamos estupefactos”, declaró Eric Paddock, hermano del tirador.

"Era sólo un tipo. Algo ocurrió, él explotó o algo, no tenemos idea", dijo el hombre al diario inglés Daily Mail.

Eric Paddock, indicó que no mantenía diálogo frecuente con su hermano y que vivían incluso lejos, en costas diferentes.

A pesar de que Stephen fue señalado como el autor de la mayor masacre de la historia de Estados Unidos desde 11 de septiembre de 2001, su hermano comentó que su "familia está bien". Aunque reveló que su madre está en “shock”: “Mi madre tiene 90 años y está completamente estupefacta”, explicó. “Nuestras condolencias a las víctimas y a sus familias”, dijo Eric, quien pidió que no ataquen a su familia.

A pesar de tener poco contácto entre ellos, Eric señaló que Stephen no tenía ninguna afiliación política o religiosa y “no había indicaciones de que pudiese hacer algo de este tipo”.

Paddock, también aseguró que su cuñada no está involucrada en los hechos. "No tiene nada que ver con esto, al menos desde mi punto de vista. Él no tenía afiliación política ni religiosa, según lo que yo sé. Esto no fue un ataque terrorista", concluyó el consternado hermano del asesino.

