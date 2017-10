Mundo Web ES VIRAL

En pleno casamiento se le presentó la amante embarazada de 5 meses

La novia no podía creer lo que decía "la otra". "No me voy hasta que no reconozcas a este bebé", dijo la mujer.

Por El Liberal

El hecho tuvo lugar en la ciudad de Lima, en Perú. "No me voy a ir hasta que reconozcas a este bebé", aseguró la amante del recién casado. Un ocasional transeúnte grabó toda la discusión y la subió a YouTube.





