Fotos MESURADO. Guillermo midió sus palabras y prefirió no entrar en polémicas en cuanto a la participación de River en las semifinales de la Libertadores.

03/10/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, aseguró ayer que no le genera "nada" el rendimiento de River Plate en la presente Copa Libertadores de América, en la que jugará las semifinales contra Lanús. "Lo que le pase a River en la Copa no me genera nada. Al hincha habría que preguntarle, por rivalidad quieren que pierda, pero Boca es demasiado grande para que su humor dependa de River", expresó el técnico por Fox Sports.

Guillermo destacó la victoria del domingo ante Chacarita Juniors 1-0, luego de sufrir la eliminación entre semana en octavos de final de la Copa Argentina a manos de Rosario Central.

"Fue muy bueno volver a ganar (ante Chacarita) porque cuando perdés un partido si no volvés a ganar enseguida aparecen los fantasmas", indicó.

Sobre el desarrollo ante el "Funebrero", el técnico comentó: "Si hubiéramos acertado el último pase, marcábamos mas goles,

nuestra defensa estuvo muy bien, estoy muy tranquilo con la actuación".

Barros Schelotto fue consultado sobre el partido que jugará el jueves el seleccionado argentino ante Perú, en la Bombonera, y

dijo: "La verdad que fue una decisión de AFA, es muy bueno que juegue la Selección ahí porque se genera un clima espectacular". Para el entrenador "Benedetto será titular" el jueves ante Perú y afirmó que Cristian Pavón "tiene futuro de Selección".

Sobre este último jugador, Guillermo consideró que "era demasiado arriesgado" citarlo al seleccionado argentino para estos dos cruciales partidos, defendiendo así la decisión tomada por Jorge Sampaoli.