Fotos La mediación busca un cambio cultural para resolver conflictos sociales

03/10/2017 -

En el ámbito del Poder Judicial de Santiago del Estero, se trabaja en la presentación prevista para mañana del Protocolo Interinstitucional, de la mediación, como proceso destinado a solucionar los problemas sociales, evitando que estos lleguen a la Justicia, ofreciendo una herramienta efectiva, rápida y económica, tendiente a evitar la judicialización de todos los conflictos. "La idea es aunar esfuerzos, tanto de los procesos de mediación prejudicial y comunitaria, como medios de resolución alternativa y para descomprimir el número de causas que hoy se judicializan en Tribunales, intentando cambiar la cultura de los justiciables", explicó el Dr. Pedro José Basbús, vocal coordinador y supervisor del Centro de Medios de Resolución de Conflictos (Cemarc). "Lo que se pretende con todos estos esfuerzos y planificaciones es colaborar con la creación de una Justicia más ágil, porque al proveer una herramienta alternativa, se busca concientizar a la sociedad de que los problemas no siempre deben resolverse frente a un juez", apuntó el magistrado. En ese sentido, Basbús confió que "la función que se me confió es justamente preparar el terreno para tratar de cambiar el pensamiento social, dado que hoy la multiplicación de conflictos ha hecho que el Poder Judicial se vuelva cada vez más chico para una sociedad que requiere respuestas inmediatas, es por ello que se les propone la mediación, como una solución no tradicional, de bajo costos y más rápidas". Conciencia social "La gente no comprende hasta ahora los alcances de la mediación, es por ellos que mañana (por hoy) iniciaremos una campaña de comunicación, poniendo un stand en una de las peatonales de Santiago. Entregaremos folletos, indicando las virtudes y las ventajas de la mediación comunitaria y la prejudicial", indicó el profesional. El esfuerzo para el efectivo funcionamiento mediativo debe ser íntegro, tanto del Poder Judicial y de la sociedad comprendiendo que los medios alternativos de resolución de conflictos, constituyen una realidad frente a la necesidad de justicia que tienen las personas.