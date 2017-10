"De noche me gritaba vengo a sacarme las ganas"

Fotos CANSADA. "Vengo a sacarme las ganas, me gritaba".

03/10/2017 -

Diecisiete años vivió como él quiso. "A los 12 lo conocí en una canchita de fútbol. Me obligó a que sea su novia. Fue mi primer hombre. No sabía lo que era sexo".

Harta, "G.G." desgranó su vida a EL LIBERAL. "A los 14 fui madre, después a los 16, 18 y al final, los gemelitos.

E.L: "¿Usted sabía que era abusada?". Sí, pero toda la vida me obligó. Cuando empezaron a llegar los chicos me decía que se iba a cuidar; mentira. Tenía otras mujeres y caía por las noches en casa borracho. Vengo a sacarme las ganas me gritaba. Todos mis hijos saben su historia. Me da verguenza y tristeza porque ellos van creciendo ya", lamentó. "Hasta al Chaco me llevaba como sirvienta".

E.L: "¿Lo denunció alguna vez?"

-"Sí, me cansé de ir a Suncho Corral y pedirles ayuda. Nadie me escuchaba. ¿Quién me iba a dar bolilla si él era funcionario. Aquí no sé si lo respetaban, o tenían miedo". Agregó: "Sabe, encima mis hijos soportaban en la escuela que su otra mujer entre a las aulas y los insulte. Eso no puedo entenderlo. Los pobres no solo pasaban necesidades, sino también en el pueblo los marcaban como si eran chicos de segunda. Si no fuese por la ayuda de mi madre no sé qué hubiera sido de nosotros. Él me arruinó la vida desde chiquita y del todo", enfatizó.