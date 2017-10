Una joven madre termense dio a luz a un bebé de 5 kilos por parto normal

Fotos TODO BIEN. Gabriela tuvo a Thiago Sebastián (52 cm) a las 12.23, asistidos por el obstetra Luis Pérez y la enfermera Blanca Ledesma.

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En la sala de maternidad del Hospital Zonal "Emilio Mera", una madre del barrio España dio a luz a un súper bebé que pesó 5 kilogramos y llegó por parto normal. La madre se llama Gabriela Amelia Medina, de 25 años, y ya tiene una nena de 8 años y un varón de 6, el papá se llama Carlos Sebastián Aguirre y viven en el barrio España, de Las Termas.

En diálogo con EL LIBERAL, la madre se mostró muy feliz por la llegada de su tercer hijo y expresó: "No pensaba que mi niño tendría 5 kilos, es muy grande, la verdad me costó mucho tuve grandes dolores y tuve que hacer mucha fuerza, pero gracias a Dios nació sanito. Me sorprendió su peso, porque los dos anteriores no pasaron de los 4 kilos. Quiero agradecer a los profesionales médicos que me asistieron para que todo salga bien". Cuando se le consultó por el nombre, Gabriela Medina manifestó: "Ya lo teníamos decidido con mi marido cuando en las ecografías sabíamos que era varón y se llamará Thiago Sebastián".

El bebote nació con 5 kilogramos y 52 centímetros se encuentra en perfecto estado de salud. Asistieron a la parturienta el Dr. Eduardo Brayda; el obstetra Luis Pérez; la enfermera, Blanca Ledesma y la identificadora, Claudia Chazarreta.