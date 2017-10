La fecha 5 sigue con inferiores

03/10/2017 -

La quinta fecha del Torneo Clausura continuará esta noche con partidos de divisiones inferiores, informó la Asociación Capitalina.

El programa es el siguiente: Red Star vs. Olímpico, en Infantiles (Díaz y Ayunta) y Juveniles (Carrillo y A. Barraza); Colón vs. Belgrano B, en Infantiles y Cadetes (Alcorta y Leguizamón); Quimsa vs. Juventud, en Infantiles y Juveniles (Nocco y Abdala).

Esta noche también jugarán Borges y Almirante Brown, por el torneo de la categoría B, e Independiente y Villa Constantina, por la Copa Upcn de básquet femenino.