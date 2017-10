"Soy un jugador que lucho por lo que quiero"

Fotos AL TRABAJO. El escolta cumplió su primer entrenamiento en el Vicente Rosales.

Guillermo Díaz empezó a vivir en carne propia lo que es vestir la camiseta del Club Ciclista Olímpico.

El escolta puertorriqueño arribó ayer a nuestra ciudad y de inmediato se sumó al entrenamiento del equipo bandeño, que se prepara para el partido de mañana frente a Atenas de Córdoba, en el Vicente Rosales.

Tras ser recibido por el dirigente José Gómez Pons en el aeropuerto local, el flamante refuerzo del "Negro" bandeño habló en exclusiva con EL LIBERAL.

"Estoy contento de llegar aquí para respaldar al equipo. Estoy muy entusiasmado por incorporarme al plantel y dar la acogida que sea necesaria", fueron las primeras declaraciones de Guillermo Díaz, con la inconfundible tonada boricua.

"Conozco a Ramón Clemente con el que hemos jugado en el equipo nacional y de los demás tengo conocimiento del año pasado. Ahora los voy a conocer con mayor profundidad cuando me integre al equipo", agregó entusiasmado.

Consultado acerca de si estará disponible para el partido de mañana, explicó: "Estoy aquí, llegué aquí. Hoy tengo entrenamiento. Estamos contentos".

Aspecto físico

Con respecto al aspecto físico, el jugador aseguró estar en buenas condiciones y listo para jugar cuando se lo necesite. "Estoy muy bien. He estado entrenando, he estado siempre atento. Estuve entrenando todo el tiempo con el equipo nacional así que estoy bastante bien", comentó.

Guillermo Díaz jugó el año pasado en el San Lorenzo de Gabriel Deck y Nicolás Aguirre, que terminó consagrándose campeón.

"Fue bonita, una experiencia única con un gran equipo como San Lorenzo. Me gusta la liga, es muy competitiva. Aquí estoy de vuelta. Obviamente le tengo mucho respeto a la liga", declaró.

Por último, habló en primera persona. "Soy un jugador que me fajo. Soy un jugador que siempre lucho por lo que quiero. Me gusta ganar. Si tengo la posibilidad de anotar, anoto, pero lo que más me interesa es ganar", indicó.

Guillermo Díaz fue trasladado de inmediato a un hotel en la ciudad de La Banda para dejar sus pertenencia y luego se presentó en el Vicente Rosales para cumplir su primera práctica.