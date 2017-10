Para Pérez, es importante estar en la selección

Fotos PASADO. Enzo Pérez ya tiene experiencia de jugar para la Argentina y esta vez Sampaoli le depositó su confianza.

03/10/2017 -

El mediocampista de River Plate Enzo Pérez celebró la citación al seleccionado argentino y valoró poder estar de nuevo en el equipo "para una instancia decisiva".

Al finalizar su participación en el partido ante Tigre por la quinta fecha de la Superliga, el mendocino fue confirmado como uno de los seis convocados del medio local para disputar los partidos ante Perú, el jueves en la Bombonera, y contra Ecuador, el martes próximo en Quito, por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

"Me enteré hace diez minutos porque no tenía nada concreto. Cuando terminó el partido (1-1 con Tigre en Victoria), en medio de la calentura por el resultado me comunicaron que tenía que estar en el predio", relató Pérez, quien en declaraciones a TNT Sports remarcó la importancia de estar en el seleccionado en "una instancia decisiva".

"Es importante estar en la selección es una instancia decisiva. Agradezco al club que me abrió las puertas y al cuerpo técnico de la selección por la convocatoria", expresó el ex Valencia, de España.

El mendocino, de 31 años, regresó al fútbol argentino para reforzar al club del cual es hincha para la disputa de la fase eliminatoria de la Copa Libertadores de América y con apenas nueve partidos se ganó una nueva convocatoria al seleccionado nacional.

"Siempre pienso que haciendo las cosas bien en el club se abren las puertas de la selección", subrayó el también ex Estudiantes de La Plata y Benfica, de Portugal.

Pérez registra 19 presencias con la "albiceleste" entre 2009 y el presente con un gol. Este único grito fue en un amistoso ante Paraguay (4-2) en Chaco bajo la conducción de Sergio Batista. Fue titular en la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania por la lesión de Ángel Di María.

En River, Enzo Pérez ya disputó 9 encuentros de los 10 que lleva el semestre oficial, con 582 minutos en campo, dos ingresos desde el banco y siete desde el minuto inicial y tres goles, dos de los cuales anotados en el partido más importante que jugó hasta ahora River. Tan de a poco lo fue llevando el "Muñeco" desde lo físico que apenas lo dejó en cancha 90 minutos en dos partidos. Su curva ascendente, inclusive en el partido ante Tigre, convenció a Sampaoli, un conocedor del estilo Gallardo.