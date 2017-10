Hoy comienza el juicio por la causa de la imprenta Ciccone Calcográfica

Fotos JUICIO ORAL. El ex vicepresidente Amado Boudou deberá dar explicaciones por cohecho y malversación de caudales públicos.

03/10/2017 -

El ex vicepresidente Amado Boudou se sentará hoy desde las 9.30, en el banquillo de los acusados por la causa de la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica, luego de que fracasara en su último intento para postergar el inicio del juicio oral donde deberá dar explicaciones por cohecho y malversación de caudales públicos.

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó un planteo de la defensa de Boudou que pretendía demorar el debate, a la espera de que se definiera su situación en otras causas que a su criterio tienen que ver con el caso: una investigación por un contrato firmado entre The Old Fund y la provincia de Formosa para asesoramiento en la deuda pública y el expediente por el presunto enriquecimiento ilícito del ex vice y su entorno.

Hoy el ex funcionario deberá enfrentar a los miembros del TOF 4, los mismos que desde la semana pasada juzgan al ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la tragedia de Once. l