El "Pulpo" sería baja en Racing

Fotos AVERIADO. Diego González no pudo completar el partido ante Argentinos por una dolencia física. El parate le vendrá bien, pero el DT lo pretende antes.

03/10/2017 -

Diego González, mediocampista de Racing, se entrenó en la mañana de ayer de manera diferenciada por una dolencia física, mientras que el uruguayo Egidio Arévalo Ríos estuvo ausente por encontrarse con su seleccionado por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en la primera práctica semanal tras la derrota ante Argentinos Juniors.

Gónzalez, de 29 años, se entrenó diferenciado con tareas de kinesiología por la sobrecarga en el gemelo izquierdo sufrida el último sábado ante el "Bicho", molestia que no le permitió terminar el partido dentro del campo de juego y que lo obligó a ser reemplazado por Matías Zaracho, a los 35 minutos de la primera etapa.

En tanto, Arévalo Ríos no estuvo presente por haber sido convocado por el entrenador del seleccionado "charrúa", Oscar Tabárez, para el doble compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Bolivia, por la fecha 17 y 18, respectivamente.

Por su parte, los futbolistas que disputaron el encuentro desarrollado en el estadio Diego Armando Maradona llevaron a cabo una rutina física dividida en estaciones en el gimnasio del club, bajo las órdenes del preparador físico Javier Bustos.

Además, el arquero Leonel Piedrabuena y el delantero Federico Vietto no formaron parte de la práctica del plantel profesional por haber estado presentes en la victoria 1-0 de la reserva del club ante su par de Argentinos Juniors, partido disputadoayer en condición de visitante.

El plantel "albiceleste" volverá a los entrenamientos hoy, desde las 9, en el estadio Presidente Perón, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación.

Racing Club recibirá a Tigre el sábado 14 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitro por confirmar, en un encuentro válido por la sexta jornada de la Superliga del fútbol argentino.

Tras la práctica, Lisando López habló con la prensa y explicó las causas por la falta de gol eb Racing.

"Se hace difícil para el equipo en general cuando no hay juego, no solo para los delanteros. Pero no puedo quedarme con eso, desde hoy estamos trabajando para resolverlo", expresó el delantero.

"Hay que jugar mejor, tener más audacia, confiar más en el grupo y en lo individual, falta juego", remarcó el capitán de la "Academia".