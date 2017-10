Mundo MANIÁTICO

Paddock tenía diez armas y dos plataformas para disparar sin parar

No se conoce mucho del asesino. "No tuvo llamadas para pedir ayuda, no tuvo arrestos ni multas de tránsito".

Por El Liberal

Fotos IDENTIDAD. Stephen Paddock provocó una masacre difícil de entender. 03/10/2017 - Tenía 10 armas en la habitación del Mandalay Bay Resort and Casino desde donde, a las 22.08 local del domingo (2.08 de ayer de la Argentina), Stephen Paddock comenzó a disparar. Dos minutos después había matado a al menos 59 personas. La multitud salía de un festival de música country en Las Vegas. El tirador, estadounidense, de 64 años, portaba un rifle semiautomático que permite disparar ráfagas de balas sin volver a cargar. Un arma de guerra. Al Route 91 Harvest Festival habían asistido más de 20 mil personas. Los policías también encontraron dos plataformas estratégicamente dispuestas para mejorar el ángulo de tiro. Hay al menos 527 heridos. "No sabemos mucho del señor Paddock", dijo Quinn Averett, vocero de la Policía de Mesquite, la comunidad de 20.000 habitantes al norte de Las Vegas donde vivía el asesino. "No tuvo llamadas para pedir ayuda, no tuvo arrestos ni multas de tránsito", agregó sobre el tirador. La comunidad en la que vivía tiene una muerte por asesinato al año. La mayoría con armas de fuego. El diario The Sun habla del tirador como un "maniático de las armas". En la habitación del hotel desde donde disparo había dispuesto dos plataformas para optimizar el punto de tiro. Paddock hizo el check in en ese hotel el 28 de septiembre. Las autoridades estiman que por el arsenal que tenía en esa habitación, habría ingresado las armas en tandas.