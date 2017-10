Luciano Mellera y Lucas Lauriente traen su stand up a Santiago

03/10/2017 -

Este sábado 7 a las 21.30, en el Fórum Centro de Convenciones Santiago del Estero se presentarán Luciano Mellera y Lucas Lauriente, dos de los comediantes más destacados y reconocidos de nuestro país, quienes presentarán su show "Mellera Lauriente". La dupla que viene recorriendo el país desde hace más de tres años lanzó la primera "Gira Nacional de Stand Up". Recorrerán todas las provincias argentinas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, para cerrar el 16 de diciembre en la Buenos Aires en el Teatro Ópera Orbis, de la porteñísima Avenida Corrientes.

En noviembre del año pasado realizaron el show más importante del stand up nacional, haciendo debutar al género en el Estadio Luna Park, ante más de 5.000 personas; siendo un récord histórico. Este año ambos comediantes fueron convocados por Netflix para grabar sus unipersonales de stand up que estarán disponibles en la plataforma el próximo año. La exitosa dupla de stand up se lanza nuevamente a las rutas argentinas con una rutina artística, con un show cargado de risas, humor y material inédito.