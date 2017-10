Cómo construyó a la Merello

03/10/2017 -

El carácter de Tita Merello en la vida real era tan fuerte que impregnaba cada personaje que ella interpretaba en la ficción. "Era de ese tipo de personas con una forma potente y única de expresarse con toda la cara . Y la llevaba a todos los ámbitos. Si me permito tener una opinión sobre ella, diría que Tita ante todo fue una actriz que se ponía como instrumento para contar historias. Para mostrar personajes desde ella. Desde esa actriz cantaba o se paraba en el teatro o en el cine. Hay actores que tienen su personalidad más desdibujada. La de ella era avasallante y le abrió puertas en todo el mundo. Esa petisita que caminaba medio a lo pibe, que algunos decían ni muy linda ni muy fea. Normal, distinta, pero particular", destacó Mercedes. "Ella hablaba de que su motor siempre fue el hambre. No buscaba ir hacia algo, buscaba salir de algo. Y así el impulso es mayor. Ese hambre la acompañó toda su vida, nunca pudo sentirse del todo satisfecha. Es hambre de cariño, de compañía, de aceptación, porque siempre estuvo muy sola. Vivió con lo justo, alguna vez durmió en la calle".