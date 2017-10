03/10/2017 -

¿Qué fue lo mejor de componer este personaje?

Me divertí mucho haciéndolo. Tuve que incorporar modos explosivos que son del personaje cuando no tengo nada que ver con eso. No sé si encontré dificultades, quizás lo que más me preocupó era cómo se mostraba el desarrollo del personaje en la historia, en la medida que pasan los años y al mismo tiempo tratar de mostrar cómo ella iba evolucionando en el escenario. Lo más difícil fue llegar a la Tita más madura, donde tuve que trabajar mucho más las sutilezas. La búsqueda era que el espectador viera que esta mujer estaba distinta.

¿A qué conclusiones llegas ahora que ya la viste?

Esta película es como una especie de noviazgo reciente. Siento que aprendí tanto... El lenguaje del cine para un actor es muy diferente, con la mirada y con los pensamientos. Uno piensa el personaje y lo que vos estás pensando se lee a través de tu mirada, todo lo demás es excesivo. Tita era un personaje eminentemente teatral más que cinematográfico, y para mí fue muy delicado caminar por esa frontera. Me hizo entender que cuánta más economía podía lograr, más ganaba. Cuando te expresas en teatro, estás manipulando el espacio para llegar incluso al de la última fila. El cine es otra cosa, es un lenguaje muy fino. Estoy en pleno idilio con el cine.