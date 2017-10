Yanina Latorre no consigue mantener la paz

Fotos María Julia Oliván la acusó de ser muy cruel en sus comentarios con las mujeres.

El cruce entre Yanina Latorre (48) y María Julia Oliván (42) del domingo en la mesa de Mirtha Legrand (90) fue tema de debate en las redes sociales y en varios programas de televisión.

La panelista de Intratables le echó en cara a Latorre haberse reído de su estado físico, tratándola de gorda en un tuit de hace dos años, por lo que ahora le llama la atención escuchar a Yanina quejarse de ser cruel con ella.

Después de ese picante ida y vuelta, Yanina contó ayer en el programa que conduce Ángel De Brito que estaba sorprendida por las palabras de Oliván ya que entre ellas no había mala onda. No obstante, sus propias compañeras de trabajo arremetieron contra ella por sus polémicos comentarios 2.0 sobre las mujeres.

"En su momento ella había llamado a Lanata, con quien trabajaba pasando revista, para decirle que me rete por la foto que había publicado, pero él no me retó y nos cagamos de la risa y con ella había quedado re buena onda", recordó la mujer de Diego Latorre.

"No puedo pensar que María Julia llame a Lanata para que te rete. Me excede porque los conozco a los dos. Además la estás subestimando, ella es una chica sumamente inteligente que ha sobrevivido en este medio, es muy poco creíble que llame a Lanata como si fuera un profesor", lanzó por su parte Nancy Pazos.

"No la estoy subestimando. Todas las personas inteligentes tienen algún complejo. La vi llorar con (Diego) Brancatelli y yo no saqué el tema, Nancy", explotó indignada Yanina, cual adolescente que recibe el reto de una madre.

"Creo que María Julia demostró buena onda en todo este tiempo porque ella está diciendo en el tape de Mirtha ‘a mí no me afecta lo que se diga’", opinó por su parte Analía Franchín.

"Ya lo habíamos hablado esto. Una vez nos encontramos y nos matamos de la risa y ella me dijo ‘sí, la verdad es que me di manija al pedo’", remarcó la también participante del Bailando 2017.

"¿Por qué no le dijiste eso?", la apuró Pazos. "Porque en el momento me olvidé. ¿Vos te pensás que yo pensé que ella iba a sacar esa foto de Pronto, de hace tres años?", se excusó Yanina.

"Ella no estaba hablando de esa foto, estaba hablando de los comentarios posteriores a esa foto", dijo de golpe Nancy. "No tengo ningún comentario, no tengo nada, no lo escribí", se pisó Latorre.

"Sí que lo escribiste, lo tengo acá", fue por más la ex mujer de Diego Santilli y comenzó a leer varios mensajes de Twitter.